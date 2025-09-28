В Сальском районе 66-летний мужчина погиб при пожаре

В селе Екатериновка Сальского района 66-летний мужчина погиб при пожаре. ЧП случилось 27 сентября в частном доме на улице Ленина, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Площадь пожара — 2 кв. м. В ходе ликвидации возгорания спасатели нашли тело мужчины-инвалида. Он отравился продуктами горения.

Предварительной причиной случившегося стала неосторожность при курении. На место выезжали восемь специалистов на двух спецмашинах.

Мария Хоперская