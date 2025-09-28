В центре Ростова с 6 октября появятся три платные парковки

В центре Ростова-на-Дону с 6 октября появятся три платных парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Парковочные места оборудовали на следующих участках: на проспекте Чехова (от улицы Варфоломеева до улицы Текучева), на улице Седова (от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского) и на улице Тургеневской (от переулка Соборного до переулка Газетного по нечетной стороне).

Жителям, которые прописаны или зарегистрированы по месту пребывания внутри новой зоны, нужно оформить резидентное парковочное разрешение. Таким образом они смогут парковаться в радиусе кадастрового квартала без оплаты.

Мария Хоперская