В центре Краснодара в результате ДТП автомобиль Toyota опрокинулся на крышу

Массовое ДТП случилось в самом центре столицы Кубани около 9 часов утра в воскресенье, 28 сентября. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, 24-летний водитель красной Toyota двигался по улице Красной со стороны улицы Гаврилова в сторону Офицерской. При перестроении в правый ряд он не справился с управлением и врезался в припаркованный Hyundai, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«В результате столкновения "Тойота" опрокинулась на крышу. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка»,— прокомментировали в УМВД по Краснодару.

Кроме того, по сообщению краевого ГУ МВД, субботним вечером 27 сентября в станице Калининской 33-летняя водитель Opel Corsa не предоставила преимущество в движении питбайку. 16-летний водитель мототранспорта с различными травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Василий Хитрых