Сурикаты из донского парка «Малинки» погут отправиться в космос
Сурикаты из Южного парка птиц «Малинки» в Ростовской области могут стать участниками космической программы. Об этом ИА «ДОН 24» соообщили со ссылкой на пресс-службу парка.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Сейчас сурикаты проходят подготовку к возможному полету в космос. Путешествие пройдет в рамках будущего запуска биоспутника «Бион-М» №3. Отбор претендентов начнется примерно через два года.
Для ученых сурикаты — наиболее вероятные участники экспериментов по изучению влияния космических путешествий на живые организмы.