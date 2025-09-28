Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сурикаты из донского парка «Малинки» погут отправиться в космос

Сурикаты из Южного парка птиц «Малинки» в Ростовской области могут стать участниками космической программы. Об этом ИА «ДОН 24» соообщили со ссылкой на пресс-службу парка.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сейчас сурикаты проходят подготовку к возможному полету в космос. Путешествие пройдет в рамках будущего запуска биоспутника «Бион-М» №3. Отбор претендентов начнется примерно через два года.

Для ученых сурикаты — наиболее вероятные участники экспериментов по изучению влияния космических путешествий на живые организмы.

Мария Хоперская

