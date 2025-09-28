В поселке Зимовники 14-летний подросток за рулем мопеда попал в ДТП

В Ростовской области 14-летний водитель мопеда попал в ДТП. Авария случилась вечером 27 сентября на пересечении переулка Раздельный и улицы Совхозная в поселке Зимовники. Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля «Хендай» не уступил дорогу мопеду под управлением подростка.

В результате случившегося подростка госпитализировали с травмами.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством), по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Мария Хоперская