В Краснодаре на Дне города выступит группа «Земляне»

Сегодня, 28 сентября, фестиваль «Гриль! Рест! Фест!», приуроченный ко Дню города Краснодара, завершится концертом группы «Земляне». Легендарный коллектив выйдет на сцену в 18:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фестиваль «Гриль! Рест! Фест!» стартовал сегодня с 12:00 на Обрывной улице, 137 (место старого авторынка в районе Красного кута). Завершится мероприятие в 21:00. Вход свободный.

В городской администрации сообщили, что в субботу, 27 сентября, на новую событийную площадку на Обрывной пришли десятки людей. «Весь день здесь зажигали кавер-группы, шеф-повара готовили вкуснейшую еду — шашлык, мясо на гриле, осетра. А радио “Краснодар” работало в открытой студии: общались с гостями, организаторами, дарили подарки и передавали искренние поздравление. Вечером студию посетил глава города Евгений Наумов. Он поздравил жителей южной столицы с праздником»,— сообщили в мэрии.

Также 28 сентября можно будет посетить:

10:00 — 23:00 — Всероссийскую ярмарку (Пушкинская площадь);

12:00 — мастер-классы, экскурсии, выступление творческих коллективов в историческом парке «Моя страна — моя история»;

12:00 — городской турнир по баскетболу в сквере Дружбы народов;

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей Краснодара в парке «Городской Сад»;

12:00, 13:30, 15:30, 17:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей города, в парке «Солнечный Остров»;

14:00, 16:00, 17:00 — концерты творческих коллективов и исполнителей города в парке им. 30-летия Победы;

16:00 — мастер-классы и показательные выступления спортсменов по ашихара-каратэ на Николаевском бульваре, в сквере Пограничников и на площадке по ул. Новой, 46 в станице Елизаветинской;

16:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста в парке «Городской Сад»;

16:00 — концерт творческих коллективов в парке «Чистяковская Роща»;

16:00 — выставка оружия Древней Руси в парке «Городской Сад».

Василий Хитрых