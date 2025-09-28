Путин прислал венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с заслуженным артистом и деятелем искусств РФ, режиссером, актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отправил венок на церемонию прощания с артистом, передает агентство.

Тигран Кеосаян умер на этой неделе в возрасте 59 лет после продолжительной комы. Прощание с режиссером пройдет сегодня в Армянской церкви в Москве. Церемония должна начаться в 15:00 мск.

Подробности — в материале «Ъ» «"Надо оставаться гражданином"».