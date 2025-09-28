Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин прислал венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с заслуженным артистом и деятелем искусств РФ, режиссером, актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отправил венок на церемонию прощания с артистом, передает агентство.

Чем запомнился Тигран Кеосаян

Читать далее

Тигран Кеосаян умер на этой неделе в возрасте 59 лет после продолжительной комы. Прощание с режиссером пройдет сегодня в Армянской церкви в Москве. Церемония должна начаться в 15:00 мск.

Подробности — в материале «Ъ» «"Надо оставаться гражданином"».

Фотогалерея

Каким был Тигран Кеосаян

Предыдущая фотография
Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001) &lt;br>На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001)
На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств &lt;br>На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств
На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»&lt;br> На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»
На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ &lt;br>На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ
На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции&lt;br> На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции
На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян &lt;br>На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян
На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти &lt;br>На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти
На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001)
На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств
На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»
На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ
На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции
На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян
На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти
На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все