Умер телеведущий Тигран Кеосаян

Российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после продолжительной комы. Об этом сообщила его супруга, главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Тигран Кеосаян в 2022 году

Тигран Кеосаян в 2022 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо»,— написала госпожа Симоньян в Telegram-канале.

В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Госпожа Симоньян поясняла, что произошедшее было связано с заболеванием сердца (в 2008-м и 2010-м годах режиссер пережил инфаркты). В апреле она сообщала, что состояние мужа улучшилось — он стал реагировать на внешние стимулы, сжимать пальцы на руках и ногах в ответ на прикосновения. Жена телеведущего также указывала на тяжелое состояние матери Тиграна Кеосаяна: два года назад женщина потеряла старшего сына — актера и режиссера Давида Кеосаяна — «и сейчас из последних сил ждет, что Господь пощадит младшего».

Чем запомнился Тигран Кеосаян

В сентябре Маргарита Симоньян сообщала, что сама проходит лечение от онкологического заболевания и уже перенесла операцию на левой стороне груди.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году в семье кинематографистов. В 1983 году он начал работать в киностудии «Мосфильм», а на следующий год поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской профессора И.В. Таланкина. Первым его фильмом стал «Солнечный берег» (1988), он длился 18 минут, а главную роль в нем сыграл Федор Бондарчук. Широкую известность господину Кеосаяну принесли новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), мелодрама «Ландыш серебристый» (2000), в которой сыграла его первая супруга Алена Хмельницкая, а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001).

В качестве телеведущего работал в ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на «РЕН ТВ», в новогоднем шоу «Новый год наоборот», а также в телешоу «Ты и я», рассказывающем о тайнах семейной жизни звезд. С 2016 года вел вечернее развлекательное шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ».

Полина Мотызлевская

Каким был Тигран Кеосаян

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Режиссерским дебютом стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). В дальнейшем он поставил более 15 фильмов и сериалов

Режиссерским дебютом стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). В дальнейшем он поставил более 15 фильмов и сериалов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001) &lt;br>На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001)
На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств &lt;br>На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств
На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»&lt;br> На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»
На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ &lt;br>На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ
На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции&lt;br> На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции
На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян &lt;br>На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян
На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти &lt;br>На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти
На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян — выпускник режиссерского факультета ВГИКа

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Режиссерским дебютом стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). В дальнейшем он поставил более 15 фильмов и сериалов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Широкую известность Тиграну Кеосаяну принесли такие его режиссерские киноработы, как лирическая новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001)
На фото: на съемочной площадке фильма «Ландыш серебристый», 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был президентом международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств
На фото слева направо: с актером Михаилом Ефремовым, режиссером Федором Бондарчуком и актером Михаилом Пореченковым на премьере фильма «Девятая рота», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С режиссером Филиппом Янковским и актрисой Оксаной Фандерой на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2009–2010 годах был исполнительным продюсером канала «ДТВ»
На фото: с актером Игорем Верником на церемонии вручения премии журнала Hello, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С первым заместителем гендиректора телеканала «Россия» Александром Любимовым на премьере фильма «Наша Russia: Яйца судьбы» в кинотеатре «Октябрь», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником и режиссером Федором Бондарчуком на премьере фильма «Про любоff/on», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

С 2007 года Тигран Кеосаян работал телеведущим. С 2007 по 2009 вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на телеканале РЕН ТВ
На фото: с управляющим партнером CET Intermatrrix Яном Яновским на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С солистом балета Большого театра Николаем Цискаридзе на очередных чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Тигран Кеосаян был женат вторым браком на журналистке Маргарите Симоньян (на фото), у пары трое детей. От первого брака с актрисой и телеведущей Аленой Хмельницкой остались две дочери

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тигран Кеосаян на «Пионерских чтениях» от журнала «Русский пионер» в торговом доме «ГУМ», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Со специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ», главным редактором журнала «Русский пионер» Андреем Колесниковым на «Пионерских чтениях», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С 2011 года Тигран Кеосаян вел на РЕН ТВ ток-шоу «Хватит молчать!», с 2016-го был ведущим передачи «Международная пилорама» на НТВ

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сенатором Алексеем Пушковым (в центре) на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актером Гошей Куценко на вечере, посвященном празднованию 25-летнего юбилея телеканала НТВ, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С Маргаритой Симоньян на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2022 году после начала СВО Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Тиграна Кеосаяна персональные санкции
На фото: с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым на ПМЭФ–2022

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Последняя режиссерская работа — фильм «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая работа — фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) был снят по сценарию Маргариты Симоньян
На фото: с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на ралли ретромобилей в «Барвихе Luxury Village», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2024 году Тиграну Кеосаяну было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти
На фото: на XVI саммите БРИКС в Казани, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

