Умер телеведущий Тигран Кеосаян

Российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после продолжительной комы. Об этом сообщила его супруга, главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Кеосаян в 2022 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Тигран Кеосаян в 2022 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо»,— написала госпожа Симоньян в Telegram-канале.

В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Госпожа Симоньян поясняла, что произошедшее было связано с заболеванием сердца (в 2008-м и 2010-м годах режиссер пережил инфаркты). В апреле она сообщала, что состояние мужа улучшилось — он стал реагировать на внешние стимулы, сжимать пальцы на руках и ногах в ответ на прикосновения. Жена телеведущего также указывала на тяжелое состояние матери Тиграна Кеосаяна: два года назад женщина потеряла старшего сына — актера и режиссера Давида Кеосаяна — «и сейчас из последних сил ждет, что Господь пощадит младшего».

В сентябре Маргарита Симоньян сообщала, что сама проходит лечение от онкологического заболевания и уже перенесла операцию на левой стороне груди.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году в семье кинематографистов. В 1983 году он начал работать в киностудии «Мосфильм», а на следующий год поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской профессора И.В. Таланкина. Первым его фильмом стал «Солнечный берег» (1988), он длился 18 минут, а главную роль в нем сыграл Федор Бондарчук. Широкую известность господину Кеосаяну принесли новогодняя комедия «Бедная Саша» (1997), мелодрама «Ландыш серебристый» (2000), в которой сыграла его первая супруга Алена Хмельницкая, а также приключенческий телесериал «Мужская работа» (2001).

В качестве телеведущего работал в ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» на «РЕН ТВ», в новогоднем шоу «Новый год наоборот», а также в телешоу «Ты и я», рассказывающем о тайнах семейной жизни звезд. С 2016 года вел вечернее развлекательное шоу «Международная пилорама» на телеканале «НТВ».

Полина Мотызлевская