«Надо оставаться гражданином»

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила в соцсетях его супруга — главред телеканала RT Маргарита Симоньян. «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился»,— написала она.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году в семье кинематографистов. Отец — Эдмон Кеосаян, режиссер знаменитой, даже культовой трилогии о «неуловимых». Мать — киноактриса Лаура Геворкян. Можно сказать, что путь Тиграна был предопределен: сразу после школы он начал работать на «Мосфильме», а потом поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

Дебютной полнометражной картиной стал фильм «Катька и Шиз» — типичная для того времени гангстерская мелодрама. Но успех к начинающему режиссеру пришел после рекламного ролика Московского вентиляторного завода.

Это была одна из первых реклам на постсоветском ТВ — и первая, чей слоган ушел в народ.

Фраза «Вам пора и вам пора с вентиляторным заводом заключать договора» стала, как бы сейчас сказали, мемом. Неудивительно, что следующие несколько лет господин Кеосаян снимал рекламные ролики и музыкальные клипы. Позже он вернулся в кино — из его раннего творчества можно вспомнить новогоднюю комедию «Бедная Саша» (1997) и мелодраму «Ландыш серебристый» (2000).

В нулевых Тигран Кеосаян вместе с братом Давидом занялся продюсированием, а затем оказался на телеэкране. Он вел общественное ток-шоу и рассказывал о звездах шоу-бизнеса, а параллельно готовил новые сериалы и ТВ-проекты. В конце 2011 года провел несколько выпусков ток-шоу «Хватит молчать!» на РЕН-ТВ, а впоследствии вел вечернее развлекательное шоу «Международная пилорама» на НТВ.

«Я не вкладываю в слово "пропаганда" негативный оттенок, потому что я реалист. Все пропагандисты той или иной позиции, устоев, взглядов на ситуацию группы людей. Независимости нет»,— рассказывал он в 2014 году на встрече со студентами Академии журналистики “Ъ”. Тогда же господин Кеосаян заметил: «Мы живем в невероятно интересное и очень опасное время. Этому можно радоваться, можно не радоваться. Воспринимать позитивно или негативно... При этом надо оставаться гражданином».

В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян на фоне проблем с сердцем пережил клиническую смерть и впал в кому. Через девять месяцев он скончался.

Иван Тяжлов