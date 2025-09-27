Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет завтра в Москве

Прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте 28 сентября. Об этом сообщила его вдова, главред RT Маргарита Симоньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви... Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила»,— написала госпожа Симоньян в Telegram.

Кинорежиссер и телеведущий умер накануне в возрасте 59 лет. В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян из-за проблем с сердцем пережил клиническую смерть. Последние несколько месяцев он провел в коме.

Подробности — в материале «Ъ» «"Надо оставаться гражданином"».