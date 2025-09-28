Трамп встретится с лидерами Конгресса из-за угрозы шатдауна

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с четырьмя ведущими лидерами Конгресса в Белом доме. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Встреча запланирована на 29 сентября. На ней будут присутствовать спикер палаты представителей США Майк Джонсон и лидер меньшинства Хаким Джеффрис, лидер большинства Сената Джон Тьюн и лидер меньшинства Чак Шумер, сообщили собеседники агентства. Представители Конгресса обсудят с Дональдом Трампом способы избежать остановки работы правительства (шатдауна), которая может произойти 1 октября.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что встреча всех генералов и адмиралов армии США, которую инициировал глава Пентагона Пит Хегсет, может быть связана с предстоящим шатдауном правительства. По информации агентства, собрание запланировано на 30 сентября — последний день перед вероятным прекращением работы правительства.

Издание Politico писало, что правительство США поручило федеральным агентствам подготовиться к возможным массовым увольнениям на случай шатдауна.

Конгресс прекращает работу, когда ему не удается согласовать законопроект о финансировании федеральных ведомств. При шатдауне некритичные государственные организации закрываются, а сотрудники принудительно уходят в неоплачиваемый отпуск.