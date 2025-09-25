Стали известны вероятные причины экстренного вызова генералов и адмиралов США

Срочная встреча всех генералов и адмиралов армии США может быть связана с предстоящим шатдауном правительства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов собраться в срочном порядке на базе морской пехоты в Виргинии на следующей неделе. При этом причину экстренного сбора ни министр, ни представитель Пентагона Шон Парнелл не раскрывают.

Агентство пояснило, что встреча пройдет 30 сентября. Это последний день финансового года в США и последний день перед возможным шатдауном правительства. 19 сентября Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов, а Дональд Трамп не исключил приостановку работы правительства с 1 октября.

Шатдаун приведет и к прекращению финансирования из госбюджета командировок госслужащих, в том числе и военных. Оплачиваться они будут только в исключительных случаях. А потому господин Хегсет хочет собрать всех генералов и адмиралов, пока это еще возможно.

Как отмечала ранее The Washington Post, первая сообщившая о срочном собрании, прежде подобных прецедентов не было. Приказ о срочной встрече вызвал обеспокоенность на фоне планов Пита Хегсета по реформации структуры Пентагона. Так, он уже объявил о намерении сократить число генералов и адмиралов минимум на 20% и уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведывательного управления Минобороны вице-адмирала Нэнси Лакор.

Кирилл Сарханянц