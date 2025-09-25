Правительство США готовится к возможным массовым сокращением сотрудников

Администрация президента США Дональда Трампа поручила федеральным агентствам подготовить планы сокращения персонала на случай массовых увольнений во время возможной приостановки работы правительства (шатдауна). Как сообщает Politico, знакомый с содержанием служебной записки, возможная приостановка работы ожидается в конце сентября, по окончании финансового года.

По информации издания, правительственные структуры должны «определить программы, проекты и виды деятельности», чье финансирование прекратится 1 октября. Занятые в них сотрудники будут «безвозвратно сокращены». Известно также и о защищенных направлениях, которые не подвергнутся сокращениям. Это социальное обеспечение, медицинское страхование, льготы для ветеранов, военные операции, правоохранительная деятельность, иммиграционная и таможенная службы, таможенно-пограничная служба и управление воздушным движением.

В служебной записке отмечается, что если Конгресс успешно примет законопроект о финансировании государственных органов до 30 сентября, то сокращения не понадобятся.

Ранее Дональд Трамп допустил вероятность шатдауна после разногласий в Сенате. Демократы хотят выделить $350 млрд на субсидии по программе «Obamacare», а также отменить сокращение расходов в размере $1 трлн на федеральную программу Medicaid, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам. Республиканцы же рассчитывают, что по мере приближения срока шатдауна демократы откажутся от своих требований и уступят.

Шатдаун возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование федеральных ведомств. В этом случае некритичные государственные органы закрываются, сотрудники уходят в неоплачиваемый отпуск.

Влад Никифоров