Сергей Аксенов: Трамп много раз высказывался о том, что Крым российский навсегда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в интервью ТАСС, что американский президент Дональд Трамп вник в предпосылки, которые предшествовали проведению специальной военной операции и дал оценку по Крыму. Выдержки из интервью публикует пресс-служба главы региона.

«Он (Трамп, — «Ъ-Кубань») много раз высказывался о том, что Крым — российский навсегда. И к этому были справедливые основания. Нас это радует на самом деле. Поэтому, чем лучше будут отношения наших лидеров, соответственно, тем больше перспектив для мирного урегулирования, поскольку сегодня Россия и Соединенные Штаты — это две ведущие страны мира»,— сказал господин Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что его радует, что у Владимира Путина выстраиваются рабочие отношения с американским президентом, которые направлены на урегулирование конфликта и на восстановление отношений. «Для нас это тоже новое окно возможностей. Понятно, что при новом президенте политика кардинально изменилась. При демократах <...> было понятно, что билет на войну в одну сторону приобретен, и мы двигаемся только к наращиванию конфликта. Здесь уверен, что позиция двух лидеров, прежде всего, нашего президента, приведет к справедливому решению»,— говорит Сергей Аксенов.

Он также выразил надежду, что вопросы противостояния, нагнетания обстановки и усиления конфронтации уйдут в прошлое, и ситуация решится, учитывая национальные интересы Российской Федерации.

Сергей Аксенов также отметил, что крымский опыт будет полезен для быстрой интеграции исторических регионов в российское правовое поле и поступательного социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Будущее на Украине, по мнению главы Крыма, должен определять украинский народ. «Хотя при нынешнем режиме демократичных выборов на Украине ожидать не стоит. Там все правила уже ушли в прошлое: сегодня ценится только язык силы, наглости и хамства»,— резюмировал собеседник ТАСС.

Василий Хитрых