За ночь в небе над Ростовской областью уничтожили пять БПЛА

В небе над Ростовской областью с 23:00 27 сентября и в течение ночи уничтожили пять украинских БПЛА. Информация об этом появилась в сводке минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего указанный период в небе над РФ сбили 58 беспилотников, в том числе: 15 — над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, 10 — над Брянской областью, шесть — над Воронежской областью, четыре — над территорией Тульской области, три — над Ярославской областью, по одному — над Республикой Крым, Новгородской и Самарской областями.

Мария Хоперская