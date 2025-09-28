«Самыми распространенными аллергенами являются пыльца березы и шерсть кошки»

По данным минздрава Краснодарского края, каждый третий взрослый житель региона и каждый четвертый ребенок страдают аллергией. Количество аллергиков ежегодно увеличивается на 2-3 тыс. человек. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории клиники «Екатерининская» Галина Чернышова объяснила рост заболеваемости и рассказала способах борьбы с аллергией, которые разрабатывают российские медики.

Галина Чернышова

Фото: предоставлено автором

«Существует несколько теорий возникновения аллергии, но все они сводятся к одному — аллергия связана с развитием цивилизации. Проведенные исследования показывают, что иммунологические и аутоиммунные заболевания гораздо чаще встречаются в развитых странах по сравнению со странами третьего мира, в крупных промышленных городах по сравнению с небольшими поселениями.

С одной стороны — мы дышим загрязненным воздухом, постоянно растет употребление продуктов химической промышленности, лекарственных препаратов, которые как сами вызывают аллергию, так и могут создавать предпосылки для ее развития, нарушая функции различных внутренних органов и систем. Доступные продукты питания содержат огромное количество стабилизаторов, ароматизаторов, консервантов, ГМО, антибиотиков и пр. Мы поглощаем это все ежедневно, что не проходит бесследно для нашего организма.

Все эти факторы являются триггерами для иммунной системы и в дальнейшем способствуют развитию аллергических заболеваний и многих изменений в организме человека. Добавить к этому можно хронический стресс, недостаток витаминов, дисбаланс в аминокислотном профиле и генетическую предрасположенность.

Каждый случай аллергической реакции организма необходимо рассматривать индивидуально со специалистом. Для этого аллерголог-иммунолог должен выяснить подробную клиническую картину пациента и назначить соответствующие исследования. На сегодняшний день у нас в стране разработана современная сверхточная молекулярная диагностическая тест-система, которая позволит в течение нескольких минут исследовать более 180 молекулярных аллергенов буквально по капли крови. В течение двух лет международная исследовательская группа докторов, в составе которой работал и наш врач, изучала чувствительность жителей Росси.

Результаты, которые получили медики, позволили создать линейные вакцины против аллергенов наиболее значимых для жителей нашей страны. Таким образом, самыми распространенными аллергенами для людей проживающий на территории РФ являются: пыльца березы (64%), шерсть кошки (60%).

На сегодняшний день Первым Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова и Институтом иммунологии создаются вакцины против березы, шерсти кошки и собаки. Вакцины уже проходят клинические испытания. Эта работа продолжается и в скором времени в арсенале врача будут инструменты для борьбы с аллергическими заболеваниями».