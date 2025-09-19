Канада и Мексика заявили о желании улучшить отношения с США

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявили о намерениях сделать соглашение о свободной торговле между тремя странами «более справедливым и эффективным». По словам лидеров двух стран, необходимо скоординировать усилия накануне предстоящего пересмотра трехстороннего торгового соглашения с США.

Заявления были сделаны в ходе совместной пресс-конференции. Премьер-министр Канады находится в Мехико с двухдневным визитом.

Марк Карни и Клаудия Шейнбаум объявили также о новом плане действий по развитию двусторонней торговли в сферах инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и здравоохранения.

Влад Никифоров