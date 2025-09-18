СВС: Канада пересмотрит соглашение о свободной торговле с США и Мексикой

Канада в течение следующей недели начнет консультации по пересмотру трехстороннего соглашения с США и Мексикой (USMCA) о свободной торговле. Об этом сообщает канадская редакция канала СВС со ссылкой на офис министра по межведомственным отношениям Доминика Леблана. В офисе пояснили, что Канада «будет взаимодействовать с лидерами канадской промышленности, провинциями и территориями, а также партнерами из числа коренных народов».

USMCA — соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, вступившее в силу 1 июля 2020 года. Оно предполагает свободную торговлю стран друг с другом. USMCA пришло на замену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA, пакт 1994 года), регулировавшему торговлю между тремя странами на сумму более $1,2 трлн. В USMCA появилось больше правил, касающихся защиты интеллектуальной собственности и данных, а также охраны труда и окружающей среды.

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о подаче иска во Всемирную торговую организацию из-за введенных США повышенных тарифов на канадские товары. Он обвинил Вашингтон в проведении торговой войны. 1 августа президент США Дональд Трамп увеличил таможенные пошлины для Канады с 25% до 35%. 17 сентября Мексика объявила, что начнет консультации по USMCA.