Над четырьмя аэропортами Дании заметили дроны

Дроны замечены над датскими аэропортами Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборга, а также над авиабазой Скридструп, передает DR. На каждом из них находятся действующие или бывшие объекты военного назначения.

Как пишет Reuters, полиция Дании сообщила, что над Ольборгом было замечено «более одного дрона». Аэропорт приостанавливал работу на несколько часов. Три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. В Ольборге находится авиабаза, которая обслуживает транспортные самолеты ВВС Дании.

На авиабазе Скридструп проводятся работы по ремонту и техническому обслуживанию истребителей F-16, уточняет DR. В Эсбьерге с лета 2025 года расположен временный военный городок, который был создан для транспортировки военной техники из США. В Сеннерборге до 2014 года находилась казарма для датских военнослужащих.

Полиция Дании также сообщила, что операторы дронов еще не задержаны. «Пока рано говорить о цели использования беспилотников и о том, кто за ними стоит»,— добавили правоохранители. Они уточнили, что расследование идет совместно с национальной разведкой, вооруженными силами, а также властями других стран.

Вечером 22 сентября из-за обнаружения дронов в воздушном пространстве Дании закрывался аэропорт Копенгагена. Через несколько часов аналогичный инцидент произошел в норвежском Осло. Премьер Дании Метте Фредериксен назвала появление дронов в воздушном пространстве страны самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру государства.