Место данным

Темпы роста российского рынка размещения оборудования в дата-центрах продолжают замедляться: в 2025 году количество новых стойко-мест может вырасти всего на 5,6%, чуть более чем до 4,6 тыс. В 2024-м темпы роста составляли более 15%, тогда как в 2023 году — 20%. Как развивается отечественный рынок центров обработки данных в условиях дефицита мощностей и растущего спроса на ИИ, который требует все больше вычислительных ресурсов, а также на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, изучал “Ъ”.

Согласно исследованию консалтинговой компании iKS-Consulting о динамике российского рынка услуг дата-центров — размещения оборудования (colocation) от сентября, к концу 2025 года количество новых стойко-мест в центрах обработки данных (ЦОД) сократится более чем вдвое, до 4,6 тыс. стоек против 10,9 тыс. в 2024-м. Общая мощность российского рынка услуг дата-центров к концу года увеличится на 5,6%, до 85,8 тыс. стойко-мест. При этом в 2023 году число стойко-мест на рынке составляло 70,4 тыс. при росте на 20,7% год к году, в 2024-м — 81,2 тыс. при росте на 15,4%.

Как отмечали аналитики, спад динамики ввода новых мощностей на рынке коммерческих ЦОДов связан с сокращением иностранных инвестиций после 2022 года, высокой ключевой ставкой ЦБ и ростом в цене оборудования на фоне санкций — проблемы с оплатой зарубежных поставок привели к переносу сроков реализации большинства новых проектов на 2026–2027 годы, несмотря на сохраняющийся высокий спрос (см. “Ъ” то 30 сентября). При этом к середине года в столичных регионах средние цены на услуги colocation выросли на 13% в Москве и 17% в Санкт-Петербурге. За первый квартал цены в Москве и области выросли на 31,4%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 10,9% (см. “Ъ” от 12 мая).

Ключевой вопрос

Несмотря на положительную динамику ключевой ставки ЦБ в 2025 году (17% на октябрь), пока она все еще является барьером для активного запуска новых проектов в отрасли. «Снижение ставки недостаточно велико для заметной динамики»,— объясняет технический директор РТК-ЦОД (входит в структуры «Ростелекома») Алексей Забродин. Рынок ЦОДов всегда развивается по синусоиде «спрос—предложение». При этом данный цикл в российских реалиях составляет до пяти-шести лет. Если динамика рынка не будет нарушена, то спрос на мощности ЦОДов будет удовлетворен не ранее 2027–2028 годов, а может быть, и намного позже, учитывая возрастающий спрос.

Объекты, введенные в этом году, планировались при низкой ставке, но достраивались уже в условиях ее значительного роста. В результате текущее предложение не покрывает рыночный спрос, говорит технический директор отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech Константин Зиновьев. В следующем году можно ожидать дефицита стойко-мест, поскольку планирование этих ЦОДов началось при самой высокой ключевой ставке.

«В целом сейчас меньше строится коммерческих ЦОДов, зарабатывающих на предоставлении своих услуг, и больше корпоративных, для которых наличие ЦОДов лишь элемент их IT-инфраструктуры»,— отмечает руководитель бизнес-единицы «Силовые системы распределения энергии» IEK Group Дмитрий Дрюма.

Энергозамещение

«Сегодня в России построено 194 центра обработки данных, 85% из них находятся в Москве, 7% — в Санкт-Петербурге и 8% — в регионах»,— сообщили в УК ЗПИФ «Рентал ПРО». География строительства ЦОДов будет расширяться: все больше дата-центров будет появляться в регионах (Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Мурманская и Свердловская области), говорят там.

Из-за недостатка свободных мощностей в Москве и Московской области количество строящихся объектов на этой территории сократилось, объясняет Дмитрий Дрюма, уточняя при этом, что наиболее широкая география строительства у ЦОДов, которые принадлежат банкам, корпорациям и крупным IT-компаниям. При выборе места расположения своих центров данных компании исходят из финансовых соображений: просчитывают капитальные затраты и операционные расходы на создание и содержание ЦОДов.

«Наиболее недонагружены на текущий момент районы Северо-Запада, Средней Волги и Сибири. При этом энергетические системы Северо-Запада и Средней Волги являются и самыми доступными с точки зрения линий энергии — в этих двух направлениях компании и ищут площадки»,— добавляет эксперт.

Рост на спрос

Каждый этап строительства ЦОДа напрямую зависит от финансирования — без этого невозможно говорить о новых проектах, говорит Алексей Забродин: «При сохранении текущего процента ключевой ставки строительство новых объектов будет замедляться относительно спроса».

Спрос на услуги ЦОДов будет расти, подтверждает гендиректор сети дата-центров 3dat Илья Хала. Темпы же ввода новых мощностей во многом зависят от ряда внешних факторов. Рынок сталкивается с повышением стоимости оборудования, затяжными сроками поставок по параллельному импорту, ограниченной доступностью и высокой ценой электроэнергии, а также с определенными сложностями в финансировании проектов. При этом дата-центры стали менее привлекательными для инвесторов, так как горизонт окупаемости проектов сместился с привычных 7–10 лет на границу 10–13 лет. Правительственные планы предполагают завершение строительства ряда крупных объектов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Всего на 2026 год запланировано минимум четыре крупных новых ЦОДа.

Тренд переноса новых строек из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы сохранится и даже усилится — в ближайшие годы регионы могут удвоить емкость своих дата-центров, рассказали в УК ЗПИФ «Рентал ПРО». Ключевыми факторами роста будут цифровизация экономики, развитие облачных технологий и искусственного интеллекта, модернизация энергосетей и появление кластеров вокруг крупных региональных городов.

«Несмотря на международную гонку ИИ, ЦОДов под обучение ИИ-моделей в России практически нет»,— напоминает гендиректор Cloud X Денис Хлебородов. Те, кто быстрее развернет масштабируемую и соответствующую требованиям инфраструктуру, ускорят вывод AI-продуктов и облачных услуг на рынок, прогнозирует он.

Кристина Хотеева