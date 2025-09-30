Случай на стойке

Темпы роста российского рынка размещения оборудования в дата-центрах продолжают замедляться — в 2025 году количество новых стойко-мест прирастет всего на 5,6%, чуть более чем до 4,5 тыс. При этом в 2024 году темпы роста составляли более 15%, а в 2023-м — 20%. Участники рынка связывают негативную динамику с высокой ключевой ставкой ЦБ и сложностями в поставках оборудования для строительства объектов.

“Ъ” ознакомился с исследованием консалтинговой компании iKS-Consulting о динамике российского рынка услуг дата-центров — размещения оборудования (colocation). Из него следует, что к концу 2025 года количество новых стойко-мест в центрах обработки данных (ЦОД) сократится более чем вдвое — до 4,6 тыс. стоек против 10,9 тыс. в 2024 году. Общая мощность российского рынка услуг дата-центров к концу года увеличится на 5,6%, до 85,8 тыс. стойко-мест. Как отмечают в компании, рост рынка в деньгах уже замедлился в 2024 году — до 18,6% против 21,2% в 2023-м — и не достиг поставленной цели ввода 12 тыс. новых стоек.

В 2023 году число стойко-мест на рынке составляло 70,4 тыс. при росте на 20,7% год к году, в 2024 году — 81,2 тыс. при росте на 15,4%, отметили в iKS-Consulting. Там добавляют, что главными игроками рынка являются РТК-ЦОД (входит в структуры «Ростелекома»), IXcellerate, «Атомдата» («Росатом»), DataPro и Selectel — на них приходится 64,3% всех мощностей. Спад динамики ввода новых мощностей на рынке коммерческих ЦОД связан с сокращением иностранных инвестиций после 2022 года, высокой ключевой ставкой ЦБ и подорожанием оборудования на фоне санкций — проблемы с оплатой зарубежных поставок привели к переносу сроков реализации большинства новых проектов на 2026–2027 годы, несмотря на сохраняющийся высокий спрос, напоминают в компании.

Компания Selectel в 2024 году ввела в эксплуатацию 112 стоек на своей площадке в Ленинградской области, а в 2025 году планирует запуск дата-центра «Юрловский» в Москве мощностью 1 тыс. стоек, рассказал “Ъ” директор направления дата-центров компании Илья Михайлов. Он добавляет, что весь проект предусматривает создание 2 тыс. серверных стоек общей мощностью 20 МВт.

Однако развитию рынка могут помешать дефицит подходящих площадок в Москве и Санкт-Петербурге и нехватка электроэнергии в связи с развитием технологий на базе ИИ, напоминает эксперт. С ним соглашается директор по связям с общественностью 3data Дмитрий Преде: «Текущее предложение значительно отстает от потребностей экономики. Недостаток места вынуждает отрасль ускоренно развивать инфраструктуру, однако этот процесс требует значительных инвестиций и не позволяет оперативно закрывать растущую потребность в размещении серверного оборудования».

В пресс-службе РТК-ЦОД заявили, что реализация проектов по строительству ЦОД зависит от доступности финансовых ресурсов. По мнению компании, снижение ключевой ставки ЦБ позволило бы привлечь в отрасль больше инвестиций, что ускорило бы как текущие стройки, так и запуск новых проектов. Текущего размера снижения ставки (до 17% на 29 сентября) пока недостаточно для кардинального изменения ситуации. Если динамика сохранится, то удовлетворить спрос на мощности удастся не ранее 2027–2028 годов, а с учетом его постоянного роста, возможно, и значительно позже, добавили в РТК-ЦОД.

При этом в «Атомдата» считают, что, несмотря на снижение активности на рынке, уже в 2026 году рынок может увеличиться на рекордные 20 тыс. стойко-мест, а основным показателем развития станет «энерговооруженность» дата-центров. Текущие прогнозы демонстрируют существенную разницу в темпах роста показателей: прирост стойко-мест — около 5%, увеличение энергетической мощности — 20%. «Операторы и девелоперы ЦОД активизировали свою деятельность, реагируя на стабильный спрос со стороны клиентов на качественную инфраструктуру»,— считают в «Атомдата».

Марианна Голдобенкова, Варвара Полонская