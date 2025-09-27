В Цимлянске для запуска нового водозабора направят 100 млн рублей

Для ввода в эксплуатацию нового водозабора и очистных сооружений Цимлянска направят дополнительные 100 млн руб. Завершить строительство этих водопроводных систем планируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Водозабор и очистные сооружения производительностью 20 тыс. куб. м. в сутки в Цимлянске начали строить в 2021 году. Большую часть необходимых для этого средств — почти 2,5 млрд руб., направлены из федерального бюджета, еще более 400 млн руб. было направлено из регионального из областного и местного бюджетов.

На данный момент техническая готовность объекта составляет 91%.

Наталья Белоштейн