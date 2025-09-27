Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Сланцевский городской суд Ленинградской области отправил под арест двух подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем. Срок ареста каждого — один месяц 30 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

На этой неделе в регионе от контрафактного алкоголя умерли 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. Еще шестеро тел были обнаружены

в Волосовском районе региона с 10 по 17 сентября. В организмах погибших, по данным медиков, нашли метиловый спирт. Было изъято более 1 тыс. литров суррогатного алкоголя. Прокуратура с утра сообщила , что по делу задержаны восемь человек, СКР днем отчитался о задержании еще троих.

Подробности — в публикации «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам».