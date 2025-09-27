Восемь человек задержаны по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области изъято более 1 тыс. литров суррогатного алкоголя. Задержаны восемь человек, причастных к его распространению, сообщила областная прокуратура.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проведены обыски в Сланцевском и Волосовском районах.

На этой неделе в Ленобласти от контрафактного алкоголя умерли 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. Причиной, по данным медиков, стал метиловый спирт, который нашли в организмах погибших. Первым по делу был задержан местный пенсионер, который назвал своей сообщницей сотрудницу детского сада.

