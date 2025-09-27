В Волосовском районе Ленобласти шесть человек погибли от отравления алкоголем

В период с 10 по 17 сентября шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленобласти. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщил областной СКР.

Следствие установило троих мужчин, подозреваемых в продаже потерпевшим спиртосодержащей продукции. Все трое задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение. СКР ходатайствует об их отправке под арест.

На этой неделе в Ленобласти от контрафактного алкоголя умерли 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. Причиной, по данным медиков, стал метиловый спирт, который нашли в организмах погибших. По делу задержаны еще восемь человек, изъято более 1 тыс. литров суррогатного алкоголя.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».