На следующей неделе на Кубани из-за ремонтов пройдут отключения телерадиосигнала

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Кубани в связи с ремонтными и профилактическими работами ожидаются с 29 сентября по 5 октября. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.