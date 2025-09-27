Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На следующей неделе на Кубани из-за ремонтов пройдут отключения телерадиосигнала

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Кубани в связи с ремонтными и профилактическими работами ожидаются с 29 сентября по 5 октября. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

