В 17 муниципалитетах Дона объявлена чрезвычайная пожароопасность

До конца суток 27 сентября и в течение суток 28 сентября в 17 северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России на основе информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Также высокая пожароопасность (4 класс) прогнозируется в семи муниципалитетах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области потушили 10 техногенных пожаров и шесть загораний сухой растительности.

Наталья Белоштейн

