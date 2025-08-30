Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что разведывательные службы каждый день докладывают ему о ежедневных атаках на инфраструктуру и попытках оказать влияние на общественное мнение ФРГ. Он утверждает, что атаки происходят со стороны России. Политик сказал, что Россия и Германия уже находятся в состоянии конфликта.

Об этом господин Мерц заявил в интервью телеканалу LCI. В разговоре он согласился со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия — это «хищник» и «людоед».

Президент Владимир Путин в июне называл бредом идею о том, что Россия собирается нападать на НАТО. В декабре он утверждал, что с РФ воюют практически все страны альянса.