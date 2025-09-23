Reuters: Германия ожидает до 1000 раненых в день в случае конфликта с РФ

Вооруженные силы Германии готовятся к тому, что в случае масштабного конфликта между НАТО и Россией им придется оказывать медицинскую помощь до 1 тыс. раненых военнослужащих ежедневно, сообщает Reuters. По словам главного врача Бундесвера Ральфа Хоффманна, конкретное число потерь будет зависеть от интенсивности боевых действий.

«Реалистично мы говорим о цифре порядка 1 тыс. раненых военнослужащих в день»,— заявил господин Хоффманн. Он отметил, что характер боевых действий серьезно изменился, и на Украине доминируют осколочные ранения и ожоги от дронов вместо огнестрельных ран. Применение дронов затрудняет эвакуацию, поэтому необходимо стабилизировать раненых на передовой на длительное время.

В связи с этим Бундесвер рассматривает возможность использования госпитальных поездов и автобусов, а также наращивает возможности санитарной авиации. После оказания первой помощи на линии фронта раненых планируется транспортировать для лечения в Германию, в основном в гражданские больницы. Господин Хоффманн оценил потребность в 15 тыс. коек от общего фонда страны в 440 тыс. Медицинская служба Бундесвера численностью 15 тыс. человек будет расширена.