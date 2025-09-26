WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины вглубь России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским не исключил возможность снять ограничения на удары вглубь России американскими вооружениями. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского и украинского чиновников.

Четких обязательств Дональд Трамп не дал, уточняют собеседники издания. Кроме того, Владимир Зеленский запросил дополнительные ракеты большой дальности, в том числе Tomahawk. Американский президент ответил, что не возражает против этого, но окончательное решение не принял. Источники Axios утверждают, что Дональд Трамп отказался от поставок ракет Tomahawk странам НАТО для передачи Украине.

На следующей неделе украинская делегация должна посетить Вашингтон для обсуждения вопросов ударов по России с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. По информации The Washington Post, у США есть 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые США могут предоставить Украине для ударов вглубь России.