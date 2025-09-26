Axios: Трамп отказался передавать НАТО ракеты Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять странам НАТО крылатые ракеты Tomahawk для передачи Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk во время встречи на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. За последний год Киев несколько раз обращался к Вашингтону по этому поводу.

Tomahawk вошел в список вооружений, которые Украина запросила несколько месяцев назад. По информации собеседника Axios, эти ракеты стали единственным видом вооружений из списка, который Дональд Трамп решил не поставлять Украине от имени НАТО.

Tomahawk имеет большую дальность полета (1,6 тыс. км), чем ракеты ATACMS, которые сейчас используют страны НАТО. Tomahawk позволил бы ВСУ бить вглубь России, в том числе по Москве, пишет издание. Эти ракеты намного быстрее и мощнее беспилотников, которые применяют ВСУ.