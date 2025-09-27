«Прогнозируемый дефицит мощности требует немедленных и эффективных мер»

В 2025 году потребление электроэнергии в регионе может составить 32,075 млрд кВт•ч, сообщил «Ъ-Кубань» заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов. Это на 22 млн кВт•ч больше, чем в 2024 году (32,055 млрд кВт•ч). При этом летом прошлого года показатель энергопотребления на Кубани достиг исторического максимума. Это привело к аварийным отключениям и перебоям. Директор компании «Солар Центр», член комитета «Опоры России» по энергоэффективности и энергосбережению Алексей Попов считает, что

«Энергетическая стабильность — один из важнейших факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона. Краснодарский край, демонстрируя устойчивый рост промышленного и аграрного потенциала, в последние годы все чаще сталкивается с острым дефицитом мощности, особенно в периоды пикового потребления.

Летом 2024 года регион установил рекордный максимум — 6108 МВт, что на 15% превысило расчетные показатели. Это вызвало аварийные отключения и перебои в электроснабжении, последствия которых остро ощущает бизнес. Малые и средние предприятия, не имеющие резервных мощностей, несут значительные убытки: производство останавливается, логистика сбивается, портится продукция. Снижение качества электроснабжения прямо влияет на конкурентоспособность и устойчивость бизнеса. При этом прогнозируемый дефицит мощности (по югу России. — “Ъ-Кубань”) в 2,4 ГВт к 2030 году требует немедленных и эффективных мер.

“Опора России” предлагает комплексное решение, основанное на передовых международных практиках — развитие микрогенерации и внедрение промышленных систем накопления энергии. Эти технологии позволяют снижать нагрузку на энергосети, повышать автономность предприятий и значительно улучшать надежность энергоснабжения. Для этого необходимо упростить процедуру подключения микрогенерации, увеличить лимиты мощности до 150—300 кВт, ввести справедливые тарифы на выкуп излишков энергии и обеспечить меры государственной поддержки — субсидии и льготное кредитование. Кроме того, важна активная информационная работа с предпринимателями о возможностях энергосамообеспечения.

Только сочетание децентрализации, инновационных технологий и гибких рыночных механизмов позволит обеспечить энергетическую устойчивость региона и создать условия для стабильного развития бизнеса».