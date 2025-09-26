В Ростовской области два Дома культуры отремонтировали за 57 млн рублей

В Ростовской области завершили капитальный ремонт двух Домов культуры – в поселке Краснозоринский Боковского района и хуторе Александрове Морозовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В поселке Краснозоринский на обновление культурного центра направили 31,8 млн руб., из которых более 30 млн руб. составили средства областного бюджета. Подрядчик отремонтировал фасад, инженерные системы и частично обновил кровлю, а также заменил окна, двери, провел внутреннюю отделку и благоустроил прилегающую территорию.

В хуторе Александрове Морозовского района на капремонт здания выделили более 25 млн руб., включая 23,7 млн руб. из бюджета региона. Специалисты восстановили кровлю, фундамент и входную группу объекта.

Константин Соловьев