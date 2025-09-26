Зумер ищет работу

Количество резюме от соискателей в возрасте от 18 до 34 лет на рынке труда Краснодарского края выросло этим летом на 47–48% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные публикуют аналитики «Авито Работы». По данным краевого центра занятости, в этом году за помощью в трудоустройстве в ведомство обратилось 9,5 тыс. молодых людей. Востребованы курьеры, продавцы и администраторы, не закрыта потребность в учителях и «синих воротничках». В то же время, по мнению представителей образования, сегодня среди молодежи растет престиж рабочих специальностей из-за высокой зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Летом 2025 года количество резюме лиц в возрасте от 18 до 24 лет на «Авито Работе» в Краснодарском крае выросло к прошлому году на 47%, а соискатели в возрасте от 25 до 34 лет разметили на 48% больше резюме, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным Центра занятости населения Кубани, в 2025 году за трудоустройством в региональный Кадровый центр «Работа России» обратились более 9,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. В ведомстве отмечают, что молодежь в настоящий момент составляет более 34% от всех соискателей, зарегистрированных в службе занятости региона.

Как отметил в рамках прошедшего накануне в краснодарском Доме журналистики круглого стола «Молодежь и перспективные профессии» замруководителя Кадрового центра Краснодарского края Иван Титов, карьерные консультанты центра сопровождают молодых специалистов на всех этапах поиска работы — от профориентации и составления резюме до выстраивания индивидуальной стратегии выхода на рынок труда и адаптации в новом коллективе. Такой персонализированный подход, по его словам, уже доказал свою эффективность: среднее время трудоустройства молодых граждан составляет всего 31 день, а уровень безработицы в регионе постепенно снижается.

«Только в этом году 225 человек бесплатно получили новые профессии по нацпроекту «Кадры», а 235 молодых предпринимателей открыли при нашей поддержке собственный бизнес»,— рассказал господин Титов.

По его словам, наибольший интерес у молодых специалистов вызывают сферы административно-управленческого и сервисного труда. Чаще всего выпускники и начинающие специалисты устраиваются на позиции администраторов, менеджеров, продавцов-консультантов и учителей.

«Сейчас на портале "Работа России" размещено более 41 тыс. вакансий на предприятиях Краснодарского края, при этом более 26 тыс. предложений открыты для кандидатов без опыта работы. Если говорить о конкретной специфике, то требуются инженеры, педагоги, врачи. Нужны специалисты на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Много строится школ и детских садов, отсюда рождается потребность в учителях и воспитателях»,— подчеркивает Иван Титов.

Все и сразу не получается

По данным «Авито Работы», в топ-5 востребованных сотрудников по числу вакансий для студентов на Кубани этим летом входят курьеры (средняя предлагаемая зарплата 78,2 тыс. руб./мес.), продавцы (70 тыс. руб.), повара (73,4 тыс. руб.), администраторы (53,3 тыс. руб.) и работники торгового зала (44,2 тыс. руб.).

Опрос платформы с участием молодежи 18–25 лет показал, что основными критериями при выборе места работы для кубанской молодежи являются:

уровень зарплаты, а также возможные бонусы и премии (58% голосов); гибкий график и возможность удаленной работы (48%); возможность обучения, получения опыта и развития навыков (38%); комфортный офис или предприятие (36%); сбалансированность работы и личной жизни (32%).

По словам регионального представителя Авито Работы в ЮФО Дмитрия Телегина, молодежь сегодня старается ценит не только заработок, но и комфортное соотношение труда и отдыха. В то же время эксперт признает, что есть и молодые люди, готовые получать новые навыки и работать не только на подработках, но и в крупных компаниях долгое время.

«У молодежи есть конкретные запросы: они хотят большую зарплату, много бенефитов и возможность комфортно сочетать труд и отдых. В то же время мы видим, что треть зумеров готовы работать в компании более пяти лет, если их все устраивает. Каждый четвертый зумер рассматривает компанию как стартовую площадку. У них есть осознание, что "все и сразу" не будет, и они готовы работать один-три года и двигаться дальше по карьерной лестнице. Мне кажется, они адекватно воспринимают свои способности и понимают, что большие деньги достаются большим трудом»,— рассказывает господин Телегин.

Руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев считает, что молодежь сегодня «хочет все и сразу», но, когда они переступают порог ссуза или вуза, их желания разбиваются о реальную картину мира. По его словам, если пять лет назад молодые люди хотели быть блогерами, а три года назад — айтишниками, то сейчас обстановка на рынке труда сталкивает их с реальным сектором экономики.

«Порой молодые неокрепшие сердца, которые воспитаны в эпоху гаджетов, пересмотрев рилсы о том, как можно сидя дома на фрилансе зарабатывать миллионы, очень удивляются, что в реальности все совершенно иначе. Конечно же, ребята хотят большие зарплаты, хотят работать на модных работах, но если еще в 2022 году был дефицит кадров в IT-отрасли, то сегодня этот рынок перенасыщен, и зарплаты там конкретно падают. А вот зарплаты, например, в сельском хозяйстве растут в геометрической прогрессии. На фермах специалисты могут рассчитывать на заработную плату от 100 тыс. руб. в месяц. И это в сельской местности, где относительно дешевое жилье и где не нужно тратить большие деньги на продукты, потому что, как правило, у всех дома есть курочки, огурчики и помидорчики. А если ты уже толковый специалист, то твоя зарплата на селе достигает 200 тыс. руб.»,— говорит господин Дмитриев.

Директор Фонда развития инноваций Краснодарского края Ольга Лукашина уточняет, что несколько лет назад появилось бесплатное обучение на IT-специальностях, что вылилось в большое количество соискателей начального уровня — так называемых «джунов». Кроме этого, в градации айтишников есть еще уровни «мидлы» и «сеньоры» — последних, как и раньше, не хватает. Год назад, по словам госпожи Лукашиной, не хватало «мидлов».

«"Джунов" сейчас слишком много, их столько не нужно. Ситуация с "мидлами" стабилизировалась. Поэтому и зарплаты в целом по IT-отрасли немного снижаются. Работодатель ищет тех, кто является особенным, у кого есть возможность генерации идей, склонность к инновации. Их надо не упустить»,— рассказывает Ольга Лукашина.

Желание vs возможности

Иван Титов подтверждает, что молодых людей сегодня интересуют гибридные графики и удаленка, но, отмечает он, молодежь — это личности, которые необходимо развивать, работать будущими специалистами по выбору профессии со школьной скамьи. «Иногда они сами не знают, к чему у них талант. Они идут туда, где модно. А мы организуем для школьников и студентов профессиональные туры на предприятия, чтобы показать, что нет ничего страшного в реальном секторе экономики, что на том же заводе или на той же ферме работают обычные люди. Что эта работа интересная, и она достаточно хорошо оплачивается»,— говорит господин Титов.

По его словам, Краснодарский край берет на себя 10% всех стажировок, которые проходят в России. Стажировки, отмечает эксперт, хорошо оплачиваются, и, как показывает практика, ребята остаются на предприятии, становясь идейными работниками, которые трудятся не только за зарплату.

Как отмечает проректор по учебной работе Кубанского государственного технологического университета Евгений Дьяконов, проблема взаимоотношения молодых соискателей с работодателями кроется в том, что молодые люди хотят получать хорошую зарплату, но при этом работать так, как им хочется, и заниматься именно тем делом, которым им хочется заниматься. Работодатель, по словам спикера, напротив, говорит молодежи, что она должна делать именно то, что он хочет, и обладать теми навыками, которые ему нужны. Вуз, продолжает господин Дьяконов, считает, что все дети должны быть гениями, и учит их тому, чему учит уже на протяжении больше 100 лет.

Дмитрий Телегин констатирует, что, согласно исследованию «Авито Работы», 56% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет сами выбрали профессию, и ориентировались они по тому предмету, который им нравится. По мнению эксперта, компаниям, которые испытывают дефицит кадров, следует активно популяризировать ту или иную профессию. Престижность профессии, по словам господина Телегина, сегодня выбирают 23% молодых людей, а 20% молодежи — за преемственность поколений.

«Все-таки есть, наверное, тенденция к тому, что многие профессии будут трансформироваться в экономике за счет автоматизации и роботизации труда, а бизнес-процессы будет выполнять искусственный интеллект. Но все равно на текущий момент молодые люди пытаются разобраться в новых веяниях либо внедрять инновации на текущем месте работы. Тренды на цифровизацию есть, и вакансии на нашей площадке такие есть. Например, операторы по обслуживанию роботов, специалисты по машинному обучению и программисты роботизированной сварки. То есть происходит симбиоз рабочих профессий и технологий»,— подытожил Дмитрий Телегин.

Зарабатываем руками

Дмитрий Телегин отмечает, что сегодня у бизнеса появляется понимание, что необходимо создавать программы обучения и переобучения для молодых людей. Есть, по его словам, большой пласт вакансий, предлагающих старт карьеры для студентов. Как отмечает Иван Титов, только на сегодняшний день в Краснодарском крае около 500 направлений, где можно бесплатно выучиться на профессию и попасть к конкретному работодателю.

Евгений Дьяконов рассказал, что в кубанском политехе существует удобная система для работающих студентов: расписание занятий у обучающихся на магистратуре сместили на 16–17 часов. По оценке спикера, в КубГТУ порядка 20–25% таких студентов. «Многие предприятия разрабатывают свои программы, внедряют их в студенческую среду с тем, чтобы материально поддержать студентов, а заодно подготовить их под себя. У нас уже несколько десятков таких компаний, включая "Роснефть", Альфа-Банк и "Центр-инвест"»,— говорит господин Дьяконов.

По словам Ивана Титова, государственная политика в области повышения квалификации и переподготовки кадров для молодежи ориентирована на рабочие и инженерные профессии, которые сейчас востребованы на рынке труда. Это, отмечает замруководителя регионального Кадрового центра, обусловлено замещением ушедшего импорта.

Эксперты также отмечают, что среди выпускников школ сегодня все больше желающих поступать в средние профессиональные учебные заведения. Это, по словам специалистов регионального рынка труда, обусловлено программами, которые реализуют компании по популяризации технических профессий. Кроме того, говорит проректор по учебной работе КубГТУ, сегодня существуют различные блоги, где рассказывается, «как хорошо работать слесарем, как круто ехать на вахту и как здорово работать руками, а не головой».

«И это определенный тренд, который формируется в сети, и, соответственно, это влияет на выбор молодежи, принимающей решение поступать не на какую-то модную профессию, а идти либо по стопам отца, либо по рекомендации блогера, который стал классным примером. Сейчас 70% девятиклассников идут на программы среднего профессионального образования и всего 30% — в десятый и одиннадцатый классы. Только на примере нашего колледжа при КубГТУ: в прошлом году мы взяли 900 человек, в этом — 1500 человек. Мне кажется, что идет какая-то пропаганда в школах. Есть, конечно, определенный процент школьников, который бежит в колледжи от ЕГЭ, но сейчас набирает вес понимание, что руками можно заработать достаточно приличные деньги. Три четверти выпускников нашего колледжа уходят на рабочие профессии из-за соответствующего уровня заработной платы»,— реззюмировал Евгений Дьяконов.

Дмитрий Михеенко