Не чужие проблемы

В январе-августе 2025 года количество благотворительных онлайн-платежей от жителей Краснодарского края увеличилось на 11%, а средний размер пожертвований — на 9% год к году. Самые большие суммы жертвуют на помощь больным детям, сиротам, а также бездомным. Растет в регионе и активность меценатов. Эксперты считают, что развитие благотворительности на Кубани сдерживает отсутствие системности и прозрачности в этой сфере. Для преодоления барьеров необходимо создавать платформы для взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и НКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

По данным ЮKassa, с января по август 2025 года общее количество благотворительных онлайн-платежей от жителей Краснодарского края выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот таких транзакций увеличился на 22% год к году, а средний размер пожертвования стал на 9% больше и достиг 598 руб., сообщили «Ъ-Кубань» в компании ЮMoney.

«Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также детям и молодым людям, которые нуждаются в оплате лечения и реабилитации. Кроме того, россияне активно помогают религиозным организациям, бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и профсоюзам свободных предпринимателей и фрилансеров»,— рассказали в компании.

Так, по итогам восьми месяцев 2025 года средний размер пожертвования детским хосписам составил около 1 538 руб. На лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями переводили в среднем 542 руб., религиозным организациям — 583 руб.

«Последние события, которые происходили и происходят в России и мире, заставили людей изменить свое отношение к благотворительности. Так, во время пандемии мы увидели, что некоторые родные, друзья и просто незнакомые люди лишились работы, что у многих нет возможности купить даже лекарства или продукты. Люди помогали друг другу всем, чем могли, делились, заботились. Позднее огромное количество предпринимателей восприняли СВО как общее дело и активно включились в закупку медикаментов, техники, помощь пострадавшим. Мир меняется и мы вместе с ним»,— комментирует заместитель председателя Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, директор Краснодарского регионального отделения Благотворительного фонда «Банк еды "Русь"», благотворительного фонда «Кубанская семья» Светлана Недилько.

Эксперт добавляет, что динамика поступлений и оказанной помощи фондами по некоторым направлениям в этом году по сравнению с аналогичными периодами 2024 и 2023 годов снизилась, так как многие перенаправили свои силы на поддержку участников СВО, их семей и пострадавших от военных действий людей.

Объем поступлений в благотворительную организацию «Добрый-Юг» (инклюзивное пространство, где люди с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями учатся новому, развивают трудовые навыки, работают, изготавливая изделия из керамики и текстиля, создают авторские иллюстрации) в прошлом году составил 32,6 млн руб. Это практически соответствует уровню 2023 года, в котором в организацию поступило 32,9 млн руб., уточняет председатель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева.

«Для того, чтобы поддерживать равноценный уровень поступлений в 2025 году организации приходится прилагать в разы больше усилий — предлагать новые форматы взаимодействия как с бизнесом, так и с потенциальными донорами в лице простых горожан»,— отмечает эксперт.

Прагматическая этика

По наблюдениям Даны Рудневой, кубанский бизнес в последние годы все чаще вовлекается в меценатскую деятельность. «Практически у каждой строительной компании есть свой благотворительный фонд, который действует в том или ином направлении поддержки»,— говорит собеседница «Ъ-Кубань».

Исполнительный директор фонда семьи Юнановых «Сияние» (фонд создан в декабре 2023 года основателем инвестиционного холдинга Alias Group и депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края Борисом Юнановым) Анастасия Сизоненко отмечает, что устойчивый экономический рост требует здорового и образованного населения, а значит, вклад в социальные проекты становится не только этическим, но и прагматичным решением. «Меценаты Краснодарского края, поддерживающие инициативы в области образования, здравоохранения и социальной помощи, тем самым способствуют созданию более стабильной и процветающей среды для ведения бизнеса»,— говорит Анастасия Сизоненко.

Как сообщили в пресс-службе AVA, политика устойчивого развития является неотъемлемой составляющей деятельности ответственного бизнеса. Это способствует формированию позитивного имиджа компании в обществе. «Любой бизнес является частью той локации, в которой он работает. Для нас важно, чтобы качество городской среды улучшалось — такой подход мы считаем залогом стабильности общества»,— подчеркивают в пресс-службе AVA.

Так, при строительстве жилого комплекса в районе Министерских озер в Сочи девелопером AVA проведены работы по очистке рукотворного озера от мусора, противооползневые мероприятия и ремонт пешеходного тротуара. В Сочи компания ведет устройство эко-парка площадью 4,4 га, с прогулочными аллеями, рекреационными зонами, спортивными площадками и арт-объектами. После завершения благоустройства парк передадут городу. Кроме того, AVA профинансировала строительство одного из парков в Анапе.

«В 2018 году на личные средства основателя холдинга AVA Group Вагана Арутюняна построен храм в хуторе Ленина, а в 2023-м при храме возведена церковно-приходская школа»,— добавляют в пресс-службе компании.

Общий бюджет, выделенный Благотворительным фондом семьи Юнановых «Сияние» на строительство и реконструкцию духовных объектов в 2024 и 2025 годах, составил более 180 млн руб. «Эти инвестиции не только способствуют развитию инфраструктуры региона, но и оказывают заметное влияние на качество жизни населения. Улучшение условий для прихожан и создание новых общественных пространств укрепляют социальные связи и способствуют культурному обогащению общества»,— рассказывает Анастасия Сизоненко.

Пространство равных возможностей

Важным направлением благотворительной деятельности в Краснодарском крае эксперты считают развитие инклюзии в регионе. Так, одним из ключевых проектов фонда «Сияние» является строительство инклюзивного досугового центра в Краснодаре. Сумма инвестиций в этот проект превышает 114 млн руб. за два года. «Новый центр станет не только местом для полезного досуга, но и пространством, где дети с ограниченными возможностями смогут развивать свои таланты и интегрироваться в общество вместе с нормотипичными сверстникам»,— говорит исполнительный директор фонда Анастасии Сизоненко.

Другой инклюзивный проект — «Навигатор возможностей», который фонд «Сияние» реализует в сотрудничестве с фондом Сбера «Вклад в будущее». Он направлен на поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, и охватывает 105 детей. В рамках проекта осуществляется разработка персонализированных маршрутов развития для каждого ребенка.

«Действуют терапевтические группы для родителей и сиблингов, индивидуальные консультации с психологами, обучающие вебинары и мастер-классы. Родители не только получают эмоциональную поддержку, но и конкретные инструменты: как закреплять навыки дома, как формировать самостоятельность, как выстраивать коммуникацию с ребенком. Особое внимание уделяется самим детям: проводятся занятия, направленные на развитие речи, социализации, навыков самообслуживания, творческие мастер-классы, совместные мероприятия с сиблингами и сверстниками»,— рассказывает Анастасия Сизоненко.

За последние полтора года благотворительная организация «Добрый Юг» запустила проекты учебно-тренировочного пространства для сопровождаемого проживания, в котором молодые взрослые с инвалидностью получают навыки для самостоятельной жизни. «Ребята взрослеют, их родители тоже становятся старше. И если молодой человек с ментальными особенностями не будет подготовлен к самостоятельной жизни, то после смерти родителей он может оказаться в психоневрологическом интернате или у родственников, которые никогда не жили с человеком с инвалидностью»,— отмечает Дана Руднева.

Она поясняет, что с помощью ассистентов молодые люди учатся выстраивать маршрут и добираться на общественном транспорте от мастерских до тренировочного дома, рассчитывать бюджет, ходить в магазин за покупками, наводить порядок и готовить. В прошлом году проект реализовывался при поддержке Фонда президентских грантов. Сумма гранта — 4,6 млн руб. В 2025 году он продолжается при поддержке Грантов губернатора Кубани. Сумма гранта — более 7 млн руб.

«В этом году мы также запустили Центр дневной полезной занятости — пространство для ребят, которые нуждаются в большей степени поддержки. Благодаря проекту они не остаются в социальной изоляции, даже если пока не могут начать работать или активно участвовать в какой-либо трудовой деятельности, чувствуют, что они важны и нужны, и знают, что делают полезное дело. Проект в прошлом году был запущен при поддержке Грантов губернатора Кубани. Сумма гранта — 6,2 млн руб.»,— рассказывает Дана Руднева.

Также свою работу продолжает ключевой проект благотворительной организации — инклюзивные трудовые (производственные) мастерские. Они являются площадкой для создания рабочих мест для людей с ментальными нарушениями. На данный момент официально трудоустроены и получают зарплату более 30 молодых людей с инвалидностью.

Помощи много не бывает

В холдинге AVA считают, что список направлений, требующих внимания меценатов, очень велик, и на каждом из них есть возможность повысить качество жизни людей, сделать что-то важное и ценное. Среди ключевых направлений в компании выделяют экологию.

Дана Руднева среди важных проблем, требующих поддержки благотворителей, называет трудоустройство людей с инвалидностью и в целом из социально уязвимых категорий. Также необходимо запускать и развивать проекты, направленные на поддержку, реабилитацию и психологическую поддержку людей, вернувшихся из зоны СВО и получивших инвалидность.

«До сих пор плохо развито и требует внимания инклюзивное образование. На сегодняшний день у нас недостаточно специализированных учреждений для обучения детей с инвалидностью, особенно с ментальными нарушениями. К сожалению, пока практически не работают ресурсные классы в общеобразовательных школах»,— констатирует председатель благотворительной организации «Добрый-Юг».

Анастасия Сизоненко считает, что особого внимания благотворителей требует система образования. На Кубани живет множество одаренных детей, но для их полноценного развития необходимы ресурсы, которые не всегда доступны.

По словам эксперта, благотворительность в Краснодарском крае, как и в других регионах России, сталкивается с рядом серьезных препятствий, которые ограничивают ее потенциал и влияние на качество жизни населения. В числе основных факторов Анастасия Сизоненко выделяет недостаток системности и прозрачности в сфере меценатства.

«У бизнеса есть желание участвовать в благотворительных проектах и оказывать помощь обществу. Однако отсутствие четких критериев и инструментов для оценки реальной эффективности этих инициатив создает неопределенность. Многие предприниматели не уверены, какие проекты действительно приносят пользу и как их вклад может изменить ситуацию. Это приводит к тому, что ресурсы часто распределяются неэффективно, а усилия меценатов остаются незамеченными»,— поясняет Анастасия Сизоненко.

Другой важный аспект, по ее словам, — это отсутствие привычки к регулярной благотворительности у населения. Многие жители Краснодарского края не видят возможности или необходимости участвовать в благотворительных акциях. «Для преодоления этих барьеров необходимо создать платформы для взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и НКО. Такие площадки могут стать местом для обмена опытом, обсуждения успешных практик и формирования совместных проектов. Прозрачность и открытость в финансировании благотворительных инициатив также играют ключевую роль в формировании доверия со стороны общества»,— заключает Анастасия Сизоненко.

Маргарита Синкевич