В Новочеркасске остановят водоснабжение в трех районах
В Новочеркасске плановые отключения водоснабжения затронут Первомайский и Промышленный районы, а также микрорайон Донской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В Промышленном районе подача воды прекратится в 00:00 30 сентября и возобновится 1 октября в 17:00. Первомайский район останется без водоснабжения с 00:00 7 октября до 17:00 8 октября. Жители микрорайона Донской также столкнутся с временными неудобствами — воду отключат в 05:00 7 октября и восстановят к 17:00 следующего дня.
Отмечается, что вода в кранах появится постепенно, по мере наполнения распределительных сетей.