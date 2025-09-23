Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России заявил о готовности после 5 февраля 2026 года, когда истечет срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по этому договору. Российский лидер отметил, что эта мера будет жизнеспособной только при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Инициатива президента России — важное и своевременное мировое политическое событие, значимость которого трудно переоценить в контексте сохранения и укрепления стратегической стабильности.

В который раз за свою историю существования наша страна демонстрирует лидирующие качества в деле борьбы за мир, против гонки вооружений. Москва вновь подтвердила свою принципиальную позицию о необходимости не только сохранения того, что осталось от архитектуры контроля над вооружениями, но и готовность к дальнейшему обсуждению вопросов контроля над ядерными потенциалами с США.

Напомним, что последние годы ДСНВ практически не действовал при сохранении сторонами обязательств по ненаращиванию ограничительных «потолков» носителей и боезарядов, контролируемых этим соглашением.

Многие эксперты даже говорили о крахе режима контроля над вооружениями. В определенной степени, с этой точкой зрения стоит если не полностью согласиться, то по крайней мере прислушаться.

Неблагоприятную ситуацию в области контроля над ядерными вооружениями емко и точно охарактеризовал Владимир Путин. Российский президент, в частности, отметил: «Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения, абсолютного, подавляющего превосходства».

Бедственная ситуация с ДСНВ стала следствием глубокого кризиса доверия и принципиальных расхождений двух ядерных держав. Хорошо известны нарушения США духа и буквы договора. Вопросы контроля над вооружениями стали неразрывным звеном в цепи политических противоречий, связанных с региональными и глобальными конфликтами. Главными для России, разумеется, являются продвижение военного потенциала НАТО к нашим рубежам и ситуация на Украине, которую западные страны пытаются использовать в качестве тарана по нанесению поражения нашей страны и расшатыванию у нас внутриполитической ситуации.

Один ин важных негативных результатов противостояния двух великих держав — прекращение политического диалога между Россией и США, без которого невозможно нащупать возможные компромиссы в вопросах сохранения мира и предотвращения полного краха режима контроля над вооружениями. После прекращения действия ДСНВ между нашими странами образуется вакуум в договорно-правовой области, исчезнут договоренности по ограничению ядерных потенциалов двух стран.

Понятны последствия такого положения дел.

Во-первых, еще больше усилится неопределенность и предсказуемость, возрастет подозрительность и опасность ошибочных просчетов в кризисных ситуациях. Необходимо подчеркнуть, что доверия между Москвой и Вашингтоном в стратегических вопросах явно не хватало в последние годы. А с учетом отсутствия механизмов верификации, которые эффективно действовали на всем протяжении функционирования ДСНВ, то есть в течение 15 лет, ситуация еще больше усугубится.

Во-вторых, нельзя исключать обострения гонки вооружений, которая по ряду признаков, как представляется, уже началась. Тем более что ни у России, ни у США уже не будет ограничений по носителям и боеприпасам. Российские эксперты помнят заявления американских политиков и военных о важности создания такого ядерного потенциала США, который позволял бы сдерживать не только нашу страну, но и Китай.

В-третьих, страницы зарубежных и российских СМИ пестрят сообщениями о разработке и развертывании новейших вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты, а также ядерные крылатые ракеты. Напомним, что эти вооружения не были ограничены ДСНВ.

Наконец, в-четвертых, демонтаж советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями негативно отразится на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который последние годы испытывает серьезные трудности и вызовы. Невыполнение в первую очередь ядерными странами статьи VI этого договора, где говорится о важности переговоров, ведущих к ядерному разоружению, может подорвать готовность неядерных стран к усилению своих обязательств в области нераспространения. Не исключено, что активизируются дискуссии в общественных и политических кругах этих государств о целесообразности ядерного выбора при определении алгоритма обеспечения своей безопасности.

Говоря о негативных последствиях слома режима контроля над вооружениями, нельзя игнорировать или просто забыть положительное влияние договоров в области стратегической стабильности, в первую очередь ДСНВ. 3аключение этого соглашения стало одним из самых крупных событий международной жизни в начале ХХI века. За время своего действия оно доказало свою эффективность. Выработанный на строго паритетной основе договор в полной мере отвечал интересам национальной безопасности как РФ, так и США, да и не только. Опыт взаимодействия с американской стороной по имплементации этого документа стал важным элементом в истории двустороннего сотрудничества по поддержанию стратегической стабильности.

Работа по реализации ДСНВ продемонстрировала, что Россия и Соединенные Штаты могут решать вопросы международной безопасности путем дипломатических компромиссов.

ДСНВ заключался сроком на десять лет. Его действие началось в феврале 2011 года с возможностью однократного продления на пять лет, что и было реализовано в феврале 2021 года. Это решение было логичным и оправданным шагом двух великих ядерных держав, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Пролонгация этого соглашения дала возможность продолжить обеспечение, при строгом соблюдении баланса интересов, транспарентности и предсказуемости развития ситуации в сфере стратегических наступательных вооружений России и США. Однако, учитывая вышеизложенное, договор в его нынешнем виде с юридической точки зрения дальше пролонгирован быть не может.

Заявления Владимира Путина от 22 сентября вселяют надежду и дают шанс двум великим державам попытаться договориться сделать конкретный вклад в возрождение атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу между нашими странами. Разумеется, в этом вопросе необходимо учитывать весь комплекс усилий по устранению фундаментальных противоречий в области безопасности.

Хотел бы подчеркнуть, что российские предложения — это не демонстрация слабости или опасений за свою безопасность. Президент Путин подчеркнул, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы путем применения военно-технических мер. Инициатива российского лидера — приглашение США к совместной работе по укреплению национальной безопасности наших стран и международного сообщества в целом.

Первые позитивные публикации в американских и западных СМИ вселяют определенный оптимизм относительно ожидаемой всеми официальной реакции Вашингтона. Можно согласиться с высказываниями руководителя американской Ассоциации по контролю над вооружениями, одного из лучших специалистов в области стратегической стабильности Дэрила Кимбалла: «Большее количество ядерного оружия не сделает США, Россию или мир безопаснее». При этом американец назвал предложение Владимира Путина позитивным и долгожданным шагом, которого ожидают «многие из нас».

Инициатива президента РФ дает миру шанс на сохранение надломленной архитектуры стратегической стабильности. За дополнительное время, предложенное российским лидером, можно будет определиться в отношении возможных договорных шагов между Москвой и Вашингтоном, а возможно, и в многосторонних форматах, относительно контроля за ракетно-ядерными потенциалами.

Явно настало время подключения к такой работе других ядерных держав, признанных таковыми в рамках ДНЯО. Такие российские усилия своевременны и востребованы накануне предстоящей в 2026 году Обзорной конференции по ДНЯО.

Анатолий Антонов, бывший посол России в США и глава российской делегации на переговорах по выработке ДСНВ