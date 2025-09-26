Как жили в Сочи 16 тысяч лет назад

В Сочи стартовали раскопки в гроте Ахцу, где в 2014 году были найдены признаки стоянки человека эпохи каменного века. За 10 лет работы археологи обнаружили различные пластины, нуклеусы, скребки и другие орудия труда, относящиеся к микролитической традиции. Анализ показал, что люди здесь жили на протяжении длительного времени, предположительно, 6–16 тыс. лет назад. В этом сезоне ученые планируют уточнить возраст находок, которые, по словам специалистов, схожи с артефактами, найденными в пещерах Северо-Восточного Китая.

В Адлерском районе Сочи стартовал новый сезон раскопок на памятнике каменного века — пещерной стоянке в гроте Ахцу. Работы проводят представители Института истории материальной культуры РАН и Цзилиньского университета (Китай). Как сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН, специалисты которого также участвуют в раскопках, стоянку древних людей на территории современного курорта обнаружили в 2014 году. Объект, по словам археологов, стал первым в регионе памятником эпохи мезолита и получил официальный государственный статус.

Карстовая полость, где сегодня работают российские и китайские археологи, имеет глубину 11 метров, ширину у входа 10 метров и высоту около восьми метров. По словам ведущего научного сотрудника Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН, доктора исторических наук Сергея Кулакова, грот Ахцу использовался людьми не одну тысячу лет.

«В Причерноморье известно лишь несколько аналогичных объектов — это Ахштырская пещера в Адлерском районе Сочи и грот Апианча в Абхазии. Они были исследованы, но, к сожалению, результаты до сих пор не опубликованы. Таким образом, грот Ахцу должен стать опорным для изучения этого исторического периода на всем Северо-Западном Кавказе. Его особая ценность — в хорошо сохранившихся культурных слоях, не разрушенных природными процессами»,— говорит господин Кулаков.

По словам ученых-археологов, грот был удобным для проживания древних людей: там было сухо и он хорошо освещался солнцем. Рядом расположен источник воды. По оценкам специалистов, люди в гроте обитали в периоды финальной стадии позднего палеолита и раннего мезолита. Археологи из Цзилиньского университета под руководством профессора Цюань Цянькуня обратили внимание на общие черты в технике изготовления каменных орудий из грота Ахцу и пещер Северо-Восточного Китая.

«Находки в этом гроте охватывают огромный период: от 16 до 6 тыс. лет назад, от палеолита до неолита. Мы видим определенные культурные связи с Восточной Азией, с Китаем»,— рассказал профессор Цянькунь.

Текущая датировка найденных в гроте артефактов была получена с помощью радиоуглеродного анализа. По словам специалистов Субтропического научного центра РАН, в этом году данные будут уточнены с помощью метода оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ), который определяет, как давно минерал в последний раз видел солнечный свет.

«В основе метода лежит свойство кристаллов кварца или полевого шпата накапливать энергию от естественной радиации, но только в темноте. Как только образец оказывается в полной темноте (например, его засыпало землей), его “внутренние часы” запускаются. В лаборатории, измеряя количество накопленной энергии, которую минерал испускает в виде свечения при освещении лазером, можно высчитать возраст изучаемого пласта»,— рассказали в научном центре.

В прошлом сезоне раскопок археологам удалось вскрыть культурные слои возрастом около 12 тыс. лет и собрать богатую коллекцию артефактов, оставленных людьми переходной эпохи от палеолита к мезолиту. Тогда же был заложен раскоп площадью 6 кв. м, изучены несколько культурных слоев. Всего было обнаружено 720 каменных артефактов: отщепы, пластины, нуклеусы, скребки и другие орудия труда, относящиеся к микролитической традиции.

Как отметил первооткрыватель стоянки, кандидат педагогических наук, сотрудник Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, археологи ожидают, что новые раскопки помогут еще точнее реконструировать историю заселения Кавказского Причерноморья. Специалисты планируют изучить наиболее древние культурные слои, получить новые датировки и продолжить комплексный естественно-научный анализ отложений.

