В Ростовской области фиксируют нехватку врачей скорой помощи – в настоящий момент укомплектовано меньше половины штата (почти 49%). Об этом пишет 161.RU со ссылкой на региональный минздрав.

Дефицит наблюдается также среди анестезиологов-реаниматологов (укомплектованность 67,8%), кардиологов (75,4%) и неонатологов (72,7%). Сейчас в регионе на 10 тыс. жителей приходится почти 35 врачей. Обеспеченность средним медперсоналом оценивается в 95% или почти 83 врача на 10 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в первую десятку самых дефицитных специалистов в сентябре попали токари, дворники, фармацевты, врачи, повара и пекари, слесари и сантехники, продавцы-кассиры и продавцы-консультанты, сварщики, риелторы и заведующие аптекой.

Константин Соловьев