В Севастополе проверят заправки с завышенными ценами на бензин

Власти и прокуратура Севастополя проведут проверки заправок, на которых поступают жалобы от горожан по поводу завышенных цен на бензин. Все данные будут переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

После перебоев с поставками высокооктанового топлива в конце августа ситуация была стабилизирована. Однако в середине сентября проблема вновь возникла.

Господин Развожаев заявил, что правительство региона продолжает работать с Минэнерго России и Минтрансом для решения проблемы. Поставки топлива были возобновлены 24 сентября.

«По росту цен понятно, что есть объективные издержки, но на отдельных заправках, судя по тому, что вы мне пишете, цены выше средних. Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы»,— отметил губернатор.

Михаил Развожаев добавил, что поставки топлива продолжаются. В пятницу, 29 сентября, топливо АИ-95 и дизельное будет доступно на всех заправках сети «ТЭС»

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что поставки топлива в Севастополь зависят от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта, на который любая непогода или ограничения влияют на график поставок.

