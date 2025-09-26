Суд оставил без рассмотрения иск банка «Зенит» к Ильскому НПЗ

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск банка «Зенит» к ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» на сумму свыше 1 млрд руб. Как следует из материалов дела, истец заявил о намерении урегулировать спор в досудебном порядке и отказался от дальнейшего рассмотрения, сославшись на утрату материально-правового интереса, пишет «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан в августе и касался задолженности по договору об открытии кредитной линии. Подробности разногласий стороны не раскрывают.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами Ильского НПЗ в равных долях выступают Юрий Шамара и принадлежащая ему «Кубанская нефтегазовая компания». Банк «Зенит», образованный в 2005 году, контролируется «Татнефтью».

Вячеслав Рыжков