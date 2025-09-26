Определен шорт-лист II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

30 сентября 2025 года в столице Кубани состоится церемония награждения победителей II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар 2025», учрежденной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова.

В этом году на соискание премии поступило 68 заявок. Из них 54 компании подали заявки в номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» для коммерческих организаций любого масштаба. Еще 14 участников представили свои проекты в номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» для физических лиц и компаний со стартапами.

Все заявки были рассмотрены экспертной комиссией, в состав которой вошел глава города Краснодара Евгений Наумов. По результатам оценки были выбраны 2 лучших участников из первой номинации и 10 из второй.

Шорт-лист номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан»:

ООО «Группа компаний «Экспертные решения»;

ООО «МедРокет»;

Индивидуальный предприниматель Симонянц Татьяна Сергеевна, Академия развития «Трионика»;

АО «ГК КРГП»;

Индивидуальный предприниматель Немилостив Максим Сергеевич, проект «Ветеринарный хирургический центр ZooLand»;

ООО «Вилка Ивент»;

Группа компаний «АльфаСтройИнвест»;

Индивидуальный предприниматель Бугаева Юлия Анатольевна, проект «Клуб Талантливых Детей»;

Медицинский центр экстракорпорального оплодотворения «ЭМБРИО»;

ООО «Центр профессиональной терапии»;

ООО «РИСЕНСЕ-РУ»;

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ»;

ООО Торгово-производственная компания «Чесноград»;

Федеральный девелопер «ИНСИТИ», проект «Флагманский парк»;

Индивидуальный предприниматель Новикова Анастасия Викторовна, проект «Патронажная служба «Открытая дверь»;

ООО «Добрыня»;

АО «Твой Склад»;

ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ»

Короткова Юлия Алексеевна, проект «Школа иностранных языков DeSh»;

ООО «ИКСЭСЭЙ РАМПС», проект «BMX Freestyle парк на событийной площадке на ул. Обрывной»;

ООО «Концепт Дизайнерс»;

Индивидуальный предприниматель Деревщукова Елена Владимировна, проект «Студия «Подкаст-Подкаст»;

Федеральный девелопер «Неометрия»;

ООО «Аякс»;

ООО «Фарватер Кубани».

Шорт-лист номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара»:

Индивидуальный предприниматель Гладышко Иван Васильевич, проект «Анатомика — школа медицины для детей и взрослых»;

АО «ЯРУМБИ»;

Индивидуальный предприниматель Джусь Надежда Александровна, проект «Маяковский»;

Волков Семён Владимирович, проект «Молодежная бизнес-школа «Тетрис»;

Молодежный тренировочный центр «Локомотив-Кубань»;

Игнатенко Вадим Евгеньевич, проект «Морская фабрика»;

Культурно-гастрономический центр «Пять традиций»;

ООО «РКТ», проект «Строительство учебного блока на 300 мест на территории МАОУ СОШ №42»;

Индивидуальный предприниматель Маринич Ирина Евгеньевна, проект «Кафе-кондитерская «ИрМа»;

Индивидуальный предприниматель Яковлева Елена Федоровна, проект «Handmade-коворкинг для ремесленников «3D Ремесло Dело Dля Dуши».

Все номинанты будут приглашены на церемонию награждения, которая будет включать выступления успешных предпринимателей Краснодара и возможности для нетворкинга между участниками бизнес-сообщества.

Победители премии получат: упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Официальными партнерами бизнес-премии в 2025 году выступают инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», строительная компания «ССК», мастерская пространственных решений «РКТ» и бутик премиальной одежды VIPAVENUE.

Премия «Лучший городской бизнес. Краснодар» нацелена на выявление и поощрение бизнес-проектов, повышающих качество жизни в Краснодаре и способствующих его развитию. Мероприятие проводится уже второй год и становится важной площадкой для признания заслуг предпринимателей, вносящих значимый вклад в жизнь города.

