Определен шорт-лист II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар — 2025»

30 сентября 2025 года в столице Кубани состоится церемония награждения победителей II премии «Лучший городской бизнес. Краснодар 2025», учрежденной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» при поддержке главы города Евгения Наумова.

В этом году на соискание премии поступило 68 заявок. Из них 54 компании подали заявки в номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан» для коммерческих организаций любого масштаба. Еще 14 участников представили свои проекты в номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара» для физических лиц и компаний со стартапами.

Все заявки были рассмотрены экспертной комиссией, в состав которой вошел глава города Краснодара Евгений Наумов. По результатам оценки были выбраны 2 лучших участников из первой номинации и 10 из второй.

Шорт-лист номинации «Бизнес, улучшающий качество жизни горожан»:

  • ООО «Группа компаний «Экспертные решения»;
  • ООО «МедРокет»;
  • Индивидуальный предприниматель Симонянц Татьяна Сергеевна, Академия развития «Трионика»;
  • АО «ГК КРГП»;
  • Индивидуальный предприниматель Немилостив Максим Сергеевич, проект «Ветеринарный хирургический центр ZooLand»;
  • ООО «Вилка Ивент»;
  • Группа компаний «АльфаСтройИнвест»;
  • Индивидуальный предприниматель Бугаева Юлия Анатольевна, проект «Клуб Талантливых Детей»;
  • Медицинский центр экстракорпорального оплодотворения «ЭМБРИО»;
  • ООО «Центр профессиональной терапии»;
  • ООО «РИСЕНСЕ-РУ»;
  • ООО «МЕДЛЕКСПРОМ»;
  • ООО Торгово-производственная компания «Чесноград»;
  • Федеральный девелопер «ИНСИТИ», проект «Флагманский парк»;
  • Индивидуальный предприниматель Новикова Анастасия Викторовна, проект «Патронажная служба «Открытая дверь»;
  • ООО «Добрыня»;
  • АО «Твой Склад»;
  • ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ»
  • Короткова Юлия Алексеевна, проект «Школа иностранных языков DeSh»;
  • ООО «ИКСЭСЭЙ РАМПС», проект «BMX Freestyle парк на событийной площадке на ул. Обрывной»;
  • ООО «Концепт Дизайнерс»;
  • Индивидуальный предприниматель Деревщукова Елена Владимировна, проект «Студия «Подкаст-Подкаст»;
  • Федеральный девелопер «Неометрия»;
  • ООО «Аякс»;
  • ООО «Фарватер Кубани».

Шорт-лист номинации «Будущее города. Лучший стартап Краснодара»:

  • Индивидуальный предприниматель Гладышко Иван Васильевич, проект «Анатомика — школа медицины для детей и взрослых»;
  • АО «ЯРУМБИ»;
  • Индивидуальный предприниматель Джусь Надежда Александровна, проект «Маяковский»;
  • Волков Семён Владимирович, проект «Молодежная бизнес-школа «Тетрис»;
  • Молодежный тренировочный центр «Локомотив-Кубань»;
  • Игнатенко Вадим Евгеньевич, проект «Морская фабрика»;
  • Культурно-гастрономический центр «Пять традиций»;
  • ООО «РКТ», проект «Строительство учебного блока на 300 мест на территории МАОУ СОШ №42»;
  • Индивидуальный предприниматель Маринич Ирина Евгеньевна, проект «Кафе-кондитерская «ИрМа»;
  • Индивидуальный предприниматель Яковлева Елена Федоровна, проект «Handmade-коворкинг для ремесленников «3D Ремесло Dело Dля Dуши».

Все номинанты будут приглашены на церемонию награждения, которая будет включать выступления успешных предпринимателей Краснодара и возможности для нетворкинга между участниками бизнес-сообщества.

Победители премии получат: упоминание в издании «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье», право использовать логотип «Лучший городской бизнес» в маркетинговых целях.

Официальными партнерами бизнес-премии в 2025 году выступают инвестиционная компания «Цифра брокер», экосистема для бизнеса «Контур», строительная компания «ССК», мастерская пространственных решений «РКТ» и бутик премиальной одежды VIPAVENUE.

Премия «Лучший городской бизнес. Краснодар» нацелена на выявление и поощрение бизнес-проектов, повышающих качество жизни в Краснодаре и способствующих его развитию. Мероприятие проводится уже второй год и становится важной площадкой для признания заслуг предпринимателей, вносящих значимый вклад в жизнь города.

