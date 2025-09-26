В Новороссийске восстанавливают многоквартирный дом после атаки БПЛА в мае
Администрация Новороссийска показала этапы восстановления дома на улице Суворовской, 71 после жалоб жительницы на медленные темпы ремонта квартиры, пострадавшей во время атаки БПЛА в мае этого года. Как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники администрации Южного района предлагали всем пострадавшим временное жилье сразу после атаки во время поквартирных обходов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жительница одной из пострадавших квартир в жилом доме опубликовала в соцсетях видео с критикой городских властей за бездействие в вопросе восстановления ее жилья.
Управление городского хозяйства сообщило, что в доме ведутся восстановительные работы с соблюдением технологических этапов. Сейчас специалисты укладывают на поверхность плиты между 12 и 13 этажами углеволоконную ленту в несколько слоев и пропитывают ее специальным составом для надежного сцепления с плитой.
После завершения работ на верхних этажах специалисты приступят к ремонту на 12-м этаже, а затем на 11-м этаже, где расположена квартира пострадавшей. Когда все материалы застынут и технадзор примет работы, начнется закладка стен блоками.