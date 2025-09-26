В Краснодаре изъяли электронику без документов на 13 млн рублей

Краснодарские таможенники обнаружили в местном магазине 203 единицы импортной электроники на сумму более 13 млн руб., законность ввоза которой владелец подтвердить не смог. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

В ходе борьбы с незаконным импортом сотрудники ведомства проверили торговую точку по продаже средств связи и сопутствующих товаров в Краснодаре. Среди изъятых предметов оказались мобильные телефоны, смарт-часы, наушники, планшеты, джойстики для игровых приставок, дисководы, зарядные устройства, фены и игровые консоли. У владельца отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров и их соответствие техническим регламентам ЕАЭС.

«Товары изъяты и помещены на склад временного хранения. В случае подтверждения факта незаконного перемещения товаров будет принято решение в сфере таможенного дела»,— отметила заместитель начальника Краснодарской таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Янина Окорокова.

Она добавила, что собственник вправе задекларировать товары, подав декларацию с уплатой всех причитающихся платежей, и в дальнейшем использовать их без ограничений.

Алина Зорина