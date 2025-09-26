Имущество Славянского стекольного завода продают за 50 млн рублей

Имущество ООО «Славянский стекольный завод» выставлено на повторные электронные торги с начальной ценой 50,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота входят производственные и складские помещения общей площадью более 3,5 тыс. кв. м, расположенные по адресу: Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Маевское шоссе, 3-В. Комплекс включает цех площадью 1772,7 кв. м, склад на 534,9 кв. м, цех СТО площадью 1179 кв. м и здание проходной.

К объектам прилагается земельный участок площадью около 19 тыс. кв. м категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием для производственной базы. В комплект также входят два трансформатора мощностью 630 кВт, подъемное оборудование, металлические ворота, железобетонное ограждение длиной 152 м и асфальтированная площадка для хранения готовой продукции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянский стекольный завод» зарегистрировано в 2001 году в Славянске-на-Кубани. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Учредитель — Algol Investmentlimited (Кипр). Уставный капитал — 28,1 млн руб. Выручка компании за 2020 год составила 2 млн руб., убыток — 840 тыс. руб. (более свежие финансовые данные предприятия не опубликованы).

Все имущество является предметом залога. Конкурсный кредитор по обеспеченным залогом обязательствам может оставить предмет залога за собой на любом этапе снижения цены при отсутствии других участников торгов.

Аукцион состоится 6 октября 2025 года в 12:00 на электронной торговой площадке «Объединенная торговая площадка». Задаток составляет 10% от начальной стоимости лота.

Организатор торгов — ООО «Меридиан» — проводит продажу по поручению конкурсного управляющего Малика Байрамбекова на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «Славянский стекольный завод» обанкротилось в 2015 году. Инициатором банкротства предприятия стало ООО «Торговый комплекс». Стекольный завод входит в список предприятий-банкротов, обладающих значимым имущественным комплексом, куда входят: земельный участок, склады, цеха и пр. В 2018 году имущество компании было выставлено на торги, но реализовано не было. Здания ООО «Славянский стекольный завод» оценивались в 39,1 млн руб. Владельцем предприятия был бизнесмен из Таганрога Сергей Бидаш. Перед введением конкурсного производства ему предоставили план по восстановлению платежеспособности «Славянского стекольного завода» с доведением выпуска до 75 млн банок в год. Однако господин Бидаш от предложения отказался, объяснив это падением спроса на стеклянные банки.

Тат Гаспарян