В Ростовской области расширят штат комиссий по делам несовершеннолетних

Ростовская область с января 2026 года увеличит штат комиссий по делам несовершеннолетних с 87 до 134 специалистов. Соответствующие изменения в социальной сфере рассмотрели депутаты Законодательного собрания Ростовской области на 23-м заседании VII созыва.

«С 1 января 2026 года количество штатных единиц будет определяться по нормативу: одна штатная единица на каждые 10 тыс. человек несовершеннолетнего населения, но не менее двух штатных единиц на муниципальное образование»,— сообщила министр труда и социального развития Ирина Шувалова.

По словам госпожи Шуваловой, сейчас в регионе функционируют 63 комиссии по делам несовершеннолетних, которые работают с почти 780 тыс. несовершеннолетних граждан. Ранее парламент одобрил поправки, разрешающие назначать подопечным наставников.

Валентина Любашенко