Кубань вошла в топ-7 по уровню логистического развития в РФ

Краснодарский край занял седьмое место в рейтинге российских регионов по уровню развития логистики. Об этом свидетельствуют данные исследования издания «Ведомости. Страна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Регион продемонстрировал высокие результаты по основным критериям, отражающим эффективность транспортной инфраструктуры и логистической деятельности. Для комплексной оценки использовались десять ключевых показателей: протяженность дорог, их плотность и степень разветвленности, объемы грузо- и пассажирооборота, а также вклад транспортной отрасли в экономику региона.

Кубань оказалась среди лидеров по объему пассажирских автобусных перевозок и выделяется значительным грузооборотом в сегменте автомобильного транспорта. Вместе с Татарстаном, Москвой, Московской и Свердловской областями Краснодарский край формирует 36% суммарного грузооборота автотранспорта в стране.

Регион демонстрирует высокий уровень добавленной стоимости, создаваемой в сфере транспорта и хранения. По этому критерию Краснодарский край уступает только столичным субъектам РФ, Приморью и Ханты-Мансийскому автономному округу.

Эксперты связывают результаты Кубани с развитой инфраструктурой, высокой концентрацией производства и активной внутренней торговлей. Кроме того, край играет ключевую роль в агроэкспорте через Азово-Черноморский бассейн, что усиливает его значение в межрегиональных и международных логистических цепочках.

В общем рейтинге логистической развитости Краснодарский край вошел в одну группу с Санкт-Петербургом, Татарстаном, Севастополем и Нижегородской областью. Лидером рейтинга стало Подмосковье, за ним следуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Севастополь.

До 2030 года в регионе планируется реконструировать и построить 150 км дорог и отремонтировать еще 1,5 тыс. км. В 2025 году в Краснодаре намерены отремонтировать две улицы, Западный обход и путепровод на Фадеева.

Анна Гречко