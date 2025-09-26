В «Яндекс Go» рассказали о часах пиковой нагрузки на такси в День Краснодара

В «Яндекс Go» сообщили о часах пиковой нагрузки на такси в День Краснодара, 27 сентября. Спрос на услуги такси начнет расти на 15% (по сравнению с обычными днями) с 17:00, а пик ожидается в 19:00, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вечером жители города будут активно перемещаться между праздничными площадками, а после концертов начнется массовое возвращение домой.

По информации аналитиков, пик спроса на такси в центре города придется на 19:00, а второй пик прогнозируется к полуночи, когда люди начнут разъезжаться от пешеходных улиц. В утренние и дневные часы, до 13:00, наиболее выгодно уезжать на такси из спальных районов, до начала массовых гуляний.

Ожидается, что в часы пик число заказов может значительно превысить количество доступных водителей, что приведет к включению повышающих коэффициентов. При этом базовые тарифы останутся неизменными.

Среди наиболее популярных точек подачи такси эксперты отметили съезды с улицы Обрывной, Пушкинскую площадь, парки им. 30-летия Победы и «Солнечный Остров», а также дворец спорта «Олимп». В этих местах время ожидания может составить 6-7 минут вместо обычных 4.

Для коротких поездок (до 4 км) возможной альтернативой такси станут самокаты — в прошлом году в День города их использование выросло на 30%.

Анна Гречко