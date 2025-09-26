На Дону следствие завершило дело о махинациях при благоустройстве

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении предпринимателя из Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года бизнесмен подписал муниципальный контракт на работы по благоустройству общественной территории в селе Латоново Матвеево-Курганского района. После завершения работ, которые не соответствовали требованиям соглашения, фигурант внес ложные сведения в отчетную документацию. Ущерб бюджету оценили на сумму свыше 2,5 млн руб. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело передали в суд.

Константин Соловьев