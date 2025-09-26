Донская Росгвардия составила протоколы на руководство шахты «Садкинская»

В Ростовской области «Росгвардия» обнаружила неустраненные нарушения на шахте «Садкинская» через пять месяцев после аварии с обвалом, когда под завалами оказались 75 горняков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, предприятию предписывали ликвидировать нарушения с 26 августа по 19 сентября. Однако внеплановая проверка объекта топливно-энергетического комплекса показала, что два из указанных недостатков по-прежнему не исправлены.

«Росгвардия составила протоколы об административных правонарушениях против должностного и юридического лиц»,— пояснили в сообщении.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», крупная авария с обрушением случилась 15 апреля. Под завалами оказались 75 горняков, двое из которых провели в ловушке почти сутки. Спасательная операция завершилась успешно — шахтеров подняли на поверхность в удовлетворительном состоянии.

Валентина Любашенко